Messi og Neymar fører an i CL-ydmygelse af Celtic

Celtic blev reduceret til statister, men den tidligere FC Midtjylland-spiller udmærkede sig ikke med en iøjnefaldende ringe præstation, inden han blev udskiftet.

Lionel Messi scorede hattrick, mens Neymar også sprudlede med mål og hele fire assister.

Det skotske mesterhold havde håbet at kunne holde stand i kampens indledende fase, men allerede efter tre minutter lå bolden i nettet bag keeper Dorus de Vries.

Neymar spillede Messi fri i den ene side af straffesparksfeltet, og fra en lidt spids vinkel trak argentineren ind i banen og hamrede bolden ind i målhjørnet til 1-0.

I fortsættelsen pressede Barcelona hårdt for flere mål, men Celtic havde held til at afværge, og så fik udeholdet i stedet en stor chance for at udligne efter 24 minutter.

Den unge angriber Moussa Dembele fremtvang et straffespark, da han blev bragt ned af målmand Marc-Andre ter Stegen. Men Barcelona-målmanden gjorde skaden god igen ved at nappe det lidt svage straffespark eksekveret af selvsamme Dembele.

I stedet for udligning kom Celtic tre minutter senere bagud 0-2. Igen serverede Neymar til Messi, der fra klos hold afsluttede mønsterangrebet ved at puffe bolden ind over stregen.

Messi havde også chancen for at fuldende sit vaskeægte hattrick, men manglede den sidste skarphed.

Kort efter pausen fik Barcelona frispark i en god position, men her lod Messi Neymar sparke, og brasilianeren kronede en fremragende indsats ved at krølle bolden ind i hjørnet til 3-0.

Neymar stod igen for serveringen, da Andrés Iniesta bankede en helflugter i kassen til 4-0 efter 59 minutter. Få sekunder efter fuldendte Messi så sit hattrick efter forarbejde af Luis Suarez.

Et kvarter før tid kom Suarez selv på måltavlen, da han med ryggen til mål tæmmede bolden og helflugtede den i nettaget til 6-0. Igen var Neymar manden med det store overblik til at finde Suarez.

Angriberen fra Uruguay afsluttede også målfesten, da han gled Messis indlæg i nettet til slutresultatet efter 87 minutter.

Den anden kamp i gruppen mellem Manchester City og Borussia Mönchengladbach blev udsat på grund af voldsomme mængder regn.