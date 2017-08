Messi fordømmer angreb i Barcelona: Vi vil ikke give op

- Vi vil ikke give op. Vi er mange flere, der ønsker at leve i en verden i fred og uden had, og hvor respekt og tolerance er grundlaget for sameksistens.

Ordene kommer fra FC Barcelona-stjernen Lionel Messi på det sociale medie Instagram efter torsdagens angreb i Barcelona.

Messi er ikke den eneste Barcelona-profil, der begræder torsdagens hændelse.

- Meget chokeret over, hvad der er sket i Barcelona. Al min støtte til byen og familierne, skriver stjerneangriberen Luis Suarez på det sociale medie Twitter.

I en officiel udmelding på fodboldklubbens hjemmeside skriver Barcelona, at flagene ved klubbens træningsfaciliteter vil være på halv.

Desuden vil spillerne fra både Barcelona og Betis, der har den danske landsholdsspiller Riza Durmisi i truppen, bære sorte sørgebind i søndagens La Liga-kamp mellem de to hold på Camp Nou.

Der vil også bliver holdt et minuts stilhed til ære for ofrene for torsdagens angreb, før kampen fløjtes i gang.

- FC Barcelona udtrykker sin dybfølte sorg og afsky over terrorangrebet, der har ramt hjertet af vores by, La Rambla.

- Klubben ønsker at sende støtte og tanker til ofrene, deres familier og venner og ikke mindst byens borgere og dens besøgende, skriver klubben på sin hjemmeside.

Marc ter Stegen, Barcelonas tyske målmand, er også blevet påvirket af angrebet.

- Jeg er dybt berørt over det, der i går skete i min smukke by. Vi har alle mere end nogensinde brug for at holde mere sammen, skriver han på Twitter.

13 personer blev dræbt, og over 100 blev såret, da en varevogn torsdag kørte ind i folk på den berømte gade La Rambla i Barcelona.