Mercedes-kører advarer mod selvsikkerhed efter god stime

Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas har sat sig på tre førstepladser og tre andenpladser i de fire grandprixer. Sidstnævnte advarer dog imod at tro, at man igen er et overlegent team.

- Vi må ikke få ind i vores hoveder, at vi bare er hurtigere end de andre. Det må ikke ske. Vi skal være klar til hele tiden at forbedre raceren, for det er den enkelte bane, der afgør, om vi er hurtige, siger Valtteri Bottas.

I weekenden rammer Formel 1-feltet Budapest, og her venter en helt anden type bane, påpeger Bottas.

- De seneste to løb har vi kørt på baner, hvor der bliver kørt meget stærkt. Det ændrer sig nu. Banen i Budapest har langsomme sving, og der er virkelig varmt. Forholdene gør, at vi ikke bare må tro, at et godt resultat kommer til os.

- Vi skal fortsat arbejde hårdt, for der er masser af ting, som vi kan forbedre, siger Valtteri Bottas.

Finnen ligger nummer tre i VM-stillingen med 154 point efter sæsonens ti første grandprixer. Holdkammeraten Lewis Hamilton har 176 point, mens Sebastian Vettel har 177 point.

I kampen om konstruktørernes verdensmesterskab fører Mercedes med 330 point mod Ferraris 275 point.