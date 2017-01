Mensah lever i håbet om VM-comeback

Mads Mensah er i bedring og håber, at han kan nå at komme tilbage i truppen, inden VM er slut.

Skadede Mads Mensah fra Holbæk gør fremskridt, men det er fortsat uvist, om han når at blive klar til at genindtræde på det danske landshold ved håndbold-VM i Frankrig.

- Følelsen er lidt den samme. Det er blevet bedre, men om det er nok, det er et andet spørgsmål.

- Jeg har hele tiden haft en forhåbning om, at jeg kan nå at blive klar til de sidste kampe ved VM, og det tror jeg også stadig på, siger Mads Mensah.

Hvis holdkammeraterne klarer sig igennem både ottendedelsfinalen og kvartfinalen, har han en uges tid til at komme sig, så han eventuelt vil kunne forstærke holdet i medaljekampene.

Landsholdslæge Steen Bo Kalms vil dog ikke love, at han kan få sin patient helbredt i tide.

- Han har en fibersprængning, og den slags kommer man sig ikke over lige med det samme. Men han er i klar bedring, og det går rigtig fint fremad.

- Erfaringsmæssigt kan det tage uger at blive klar, men det kan også gå hurtigere, siger Steen Bo Kalms.

For Mads Mensah er der ikke meget andet at gøre end at slå tiden ihjel, mens han venter på, at den læderede fiber heler.

- Jeg tager med til styrketræning, løber lidt, og laver hvad jeg kan. Ellers hygger jeg mig bare på samme måde, som jeg plejer.

- Når det nu skulle være, er det godt, at skaden kom så tidligt. Nu er der stadig mulighed for, at jeg kan nå at være med. Var den kommet i går, ville det nok have været umuligt at tro på, at jeg kunne nå noget, siger Mensah.

Imens Mensahs nærmeste VM-fremtid er usikker, er der ingen spørgsmålstegn ud for kollegaen Lasse Andersson

Han landede uheldigt på sit ene ben mod Bahrain onsdag aften og måtte udgå med smerter i knæet.

Andersson er dog helt klar til at fortsætte og kan komme i kamp igen allerede fredag, lyder meldingen fra den danske lejr.