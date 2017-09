Medierne hylder Hareide efter 4-0: Ud af Olsens skygge

Efter halvandet år på posten lykkedes det endelig for landstræner Åge Hareide at forløse fodboldlandsholdets potentiale i storsejren på 4-0 over Polen fredag aften.

Sådan lyder det i mediekommentarerne efter kampen, hvor Hareide får ros for at have ramt rigtigt med både taktik og holdopstilling.