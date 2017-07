Medier: McIlroy fyrer sin caddie gennem ni år efter brøler

Den nordirske verdensstjerne har fyret caddien og vil i de to næste turneringer erstatte ham med sin bedste ven Harry Diamond, skriver The Telegraph.

Ifølge den engelske avis har andre spillere i lang tid opfordret McIlroy til at skifte caddien ud, men at det sker netop nu er overraskende.

McIlroy sluttede på en delt fjerdeplads i British Open i juli og roste under majorturneringen J.P. Fitzgerald for at sætte ham på plads efter en dårlig start.

Efter de første fem huller af første runde var McIlroy fire slag over par, og en af turneringens favoritter lignede en slagen spiller.

Men før teeslaget på sjette hul tog Fitzgerald bladet fra munden.

- Han sagde til mig, "Du er Rory McIlroy, hvad fanden laver du?" Og det hjalp helt sikkert, fortalte spilleren efter de 18 huller.

McIlroy fik rettet op på scoren og sluttede runden i et slag over par.

Men to dage senere gik det galt på banens 10. hul, hvor McIlroy lavede en dobbeltbogey, fordi Fitzgerald havde valgt en forkert kølle til teeslaget.

Flere andre spillere og caddier havde ifølge The Telegraph længe ment, at McIlroys caddie var for sløset i sine forberedelser, og fejlen under British Open blev set som endnu et bevis på det.

- Den var på vej, siger en caddie til avisen om fyringen.

McIlroys managere afviser at kommentere oplysningerne, men de oplyser, at spilleren vil svare på spørgsmål onsdag forud for denne uges PGA-turnering, WGC Bridgestone Invitational i Akron i USA.

Med J.P. Fitzgerald ved sin side har Rory McIlroy vundet fire majortitler og 18 andre turneringer rundt om i verden.

Makkerskabet har da også forgyldt caddien. Han menes ifølge The Telegraph at have tjent over otte millioner pund (66,5 millioner kroner, red.) i de næsten ti år, samarbejdet varede.