Ulrik Wilbek, yderst til højre, var aktiv som sportschef og problemløser under OL i Rio. Nu stopper han formentlig som sportschef.

Medie: Wilbek har sagt op i DHF

Ifølge TV2 Sport har Wilbek nemlig opsagt sin stilling som sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF). Det sker i forlængelse af uro - som TV2 har skrevet om - under OL i Rio, hvor de danske håndboldherrer alligevel endte med at vinde guld.

Den epoke kan være ved at være forbi.

Ifølge TV2 Sport har enkelte medarbejdere modtaget beskeden på mail mandag aften.

Tv-stationen skriver også, at Wilbek senere tirsdag officielt vil meddele, at han stopper.

Ulrik Wilbek har stået i spidsen for Danmarks landshold for både mænd og kvinder og har haft store succes både som træner og senest som sportschef.

Efter en periode som træner i Viborg, blev Ulrik Wilbek første gang dansk landstræner for kvinderne i 1991. Det var han til 1998, hvor han vendte tilbage til trænerrollen i Viborg - først for kvinderne og siden for Viborgs mandlige håndboldspillere.

Wilbek var landstræner for Danmarks mandlige håndboldlandshold fra 2005 til 2014. Han har været sportschef siden 2014.

Håndboldlederen har tidligere siddet i byrådet og været borgmesterkandidat for Venstre i Viborg, og han meddelte i januar, at han har i sinde at stille op som borgmesterkandidat ved kommunalvalget i 2017.