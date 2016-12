Cristiano Ronaldo skal ikke nyde noget af den kinesiske fodboldliga, efter at en unavngiven klub har lokket med svimlende beløb. (Arkivfoto).

Medie: Ronaldo afviser monstertilbud fra Kina

Ifølge sin agent har Cristiano Ronaldo sagt nej til over 743 millioner kroner i årsløn i kinesisk fodbold.

Kinesiske fodboldklubber forsøger i øjeblikket at købe sig til en stærk fodboldliga ved at hente store navne til landet.

Således har verdensstjernen Cristiano Ronaldo afvist at bytte Real Madrid ud med en unavngiven kinesisk klub, der lokkede med enorme summer i forsøget på at lokke Ronaldo til Kina.

Det siger Ronaldos agent, Jorge Mendes, ifølge Sky Italia.

- Fra Kina tilbød de 300 millioner euro til Real Madrid og mere end 100 millioner euro om året til spilleren.

- Men penge er ikke alt. Real Madrid er hans liv. Cristiano er glad i Real Madrid, og det er umuligt at tage til Kina.

- Det kinesiske marked er et nyt marked. De kan købe en masse spillere, men igen. Det er umuligt for Ronaldo at tage afsted, siger agenten til Sky Italia ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ronaldo blev for nylig kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2016 af det franske fodboldmagasin France Football, som uddeler Ballon d'Or-prisen.

Det skete efter en sæson, hvor portugiseren vandt Champions League med Real Madrid og EM-guld i Frankrig med Portugal.

For nylig vandt Ronaldo og Real Madrid også VM for klubhold.

Men en svimlende årsløn på over 743 millioner kroner til Ronaldo og en handel, der kunne indbringe Real Madrid omkring 2,2 milliarder kroner, var altså ikke nok til at lokke verdensstjernen.

Senest er argentinske Carlos Tévez, der tidligere har spillet i Manchester City og Manchester United, skiftet til Shanghai Shenhua fra Boca Juniors.

Det er i flere medier blevet beskrevet, at Carlos Tévez dermed er den højst lønnede fodboldspiller i verden, efter at Boca Juniors solgte ham for angiveligt 84 millioner euro (ca. 624 millioner kroner).

Kort forinden blev det offentliggjort, at Chelsea havde solgt sin brasilianske midtbanespiller Oscar til Shanghai SIPG i en handel, der angiveligt lå lige under en halv milliard kroner.