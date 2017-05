Medie: Lyngby mangler licens og tilføres flere penge

- Jeg kan bekræfte, at vi endnu ikke har modtaget superliga-licensen for den kommende sæson, siger formand Torben Jensen til Ekstra Bladet.

- Vi har forsøgt at få dialogen med DBU, men det har hidtil desværre ikke været muligt, siger han videre.

At Lyngbys økonomi har været under pres, er ikke en hemmelighed. Ekstra Bladet skriver, at ejerne fra Hellerup Finans med baggrund i usikkerheden har besluttet, at der skal tilføres yderligere 20 millioner kroner til klubben.

Ifølge avisens oplysninger mødes appeludvalget, der skal træffe den endelige afgørelse i forhold til licens eller ej til Lyngby i den kommende sæson, tirsdag.

Lyngby fik ikke licensen i april, og ifølge avisen valgte udvalget på et møde i begyndelsen af maj at sende andenbehandlingen af sagen direkte videre til licensappeludvalget.

I Lyngby mener man, at der er styr på økonomien i det budget, man har lagt.

- Vi har udarbejdet et konservativt budget baseret på kendte omkostninger og indtægter, hvor vi mener, der er tilstrækkelig likviditet til stede.

- Men DBU har bedt os om at sikre yderligere kapital, selv om vi mener, der ikke er behov for det, siger Torben Jensen til avisen og fortæller, at klubben mandag har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at få kapitalberedskabet på plads.