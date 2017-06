Medie: Fifas korruptionsrapport letter presset på VM-værter

De to kommende værter for VM i fodbold, Rusland (2018) og Qatar (2022), kan tilsyneladende ånde lettet op, efter at Fifa tirsdag offentliggjorde en rapport om påstået bestikkelse i forbundet.

Det skriver den britiske avis The Guardian, der har gennemlæst rapporten.

Rapporten blev udarbejdet af den amerikanske efterforsker Michael Garcia i 2014.

Da Garcia for tre år siden afleverede den mere end 400 sider lange rapport, valgte Fifa at koge den ned til et 42 siders resumé og hemmeligstemple originalen.

Garcia var stærkt utilfreds med resuméet, som han kaldte "ufærdigt og fejlbehæftet". Efterfølgende trak han sig fra arbejdet med at rydde op i fodboldforbundet.

Fifa valgte tirsdag at offentliggøre den fulde rapport. Det skete, efter at den var blevet lækket til den tyske avis Bild.

Ifølge The Guardian er rapporten nogenlunde i tråd med Fifas resumé.

Michael Garcia fandt beviser på alvorlige "uregelmæssigheder" og opfordrede til en større efterforskning af flere medlemmer af Fifas eksekutivkomité.

Efterforskningen skulle omfatte blandt andre den tidligere tyske fodboldspiller og træner Franz Beckenbauer.

Michael Garcia konkluderer dog i sin rapport, at der ikke er belæg for at gennemføre en ny afstemning om Qatars VM-værtskab.

I rapporten fremgår det, at Rusland i strid med reglerne undlod at rapportere om arrangørernes kontakt med Fifas komitémedlemmer.

Michael Garcia afviser dog kategorisk, at de russiske arrangører forsøgte at påvirke medlemmerne gennem bestikkelse.