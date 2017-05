Medie: Der foregik muligvis skattesvindel i Pogba-handel

Det er med afsæt i dokumenter fra hjemmesiden Football Leaks, at Politiken kan afsløre Raiolas lønmodel i Pogba-handlen.

I august 2016 indgik Raiola en aftale om såkaldt dobbeltrepræsentation med Paul Pogba og den engelske storklub.

Ifølge den aftale skulle agenten blandt andet hjælpe Manchester United med at få Pogba "til at acceptere klubbens foreslåede kontraktlige forhold i stedet for at forfølge andre tilgængelige muligheder".

Samtidig skulle Raiola repræsentere Paul Pogba.

For at repræsentere begge parter tjener Mino Raiola cirka 145 millioner kroner fra Manchester United, men kun knap 20 millioner fra Pogba.

Manchester United afholder de 20 millioner på vegne af Pogba, så han stadig skal beskattes af det.

Dermed udgør klubbens andel 88 procent af Raiolas løn for dobbeltrepræsentationen.

Og det er det, der kan være problematisk.

Der er nemlig skattefordele ved at lade Manchester United afholde den klart største portion af salæret.

Modsat Pogba kan klubben spare momsen af beløbet, mens spilleren samtidig slipper for at betale indkomstskat af millionsummen.

Men ifølge britisk skattepraksis må klubben kun betale den andel af salæret, der svarer til de ydelser, den har fået af agenten.

- Hvis parterne har oplyst til FA, at en agent har udført en bestemt andel af sine ydelser for klubben, uden at det reelt er tilfældet, kan det ses som forsøg på at forvanske virkeligheden, siger Dan Chapman til Politiken.

Han er sportsadvokat ved firmaet Full Contact og næstformand i Society of Football Intermediaries and Agents - en organisation, som kæmper for at højne etikken i branchen.

Manchester United skriver i en mail til Politiken, at klubben har "handlet inden for de regler, fodboldens organer har sat op".