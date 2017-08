McLaren forlænger med tidligere Magnussen-rival

Dermed skal den 25-årige belgier også køre for McLaren i 2018. Og det har hele tiden været planen, lyder det fra ledelsen.

McLaren bekræftede onsdag, at Formel 1-holdet har forlænget kontrakten med Stoffel Vandoorne.

- Da vi i slutningen af 2016 meddelte, at Stoffel ville blive kører hos McLaren i 2017, indikerede vi, at vores plan var, at han skulle køre hos os i en årrække.

- Den plan er uændret, og jeg er meget glad for at kunne bekræfte, at han fortsætter hos os i den kommende sæson, siger Eric Boullier, McLarens løbsdirektør, til holdets hjemmeside.

McLaren, der tidligere har haft Kevin Magnussen som Formel 1-kører, forventer sig meget af belgieren i fremtiden.

Tidligere i karrieren var Vandoorne og Magnussen rivaler i GP2-klassen, som er lige under Formel 1. Og det var danskeren, som først vandt kampen om en plads i Formel 1.

Magnussen har siden McLaren-tiden været et smut forbi Renault, og nu kører den 24-årige dansker for Haas.

Vandoorne overtog i sin tid ikke Magnussens plads hos McLaren som en direkte afløser, men sprang til, da veteranen Jenson Button stoppede karrieren sidste år.

- Jeg er henrykt over, at holdet nu officielt har bekræftet, at jeg fortsætter næste år, så jeg nu kan gå til anden halvdel af min debutsæson med totalt fokus på mit job.

- Jeg skal have det bedste ud af min bil, mine ingeniører og alt og alle omkring mig, siger belgieren.

McLaren-bossen Zak Brown vurderer, at Vandoorne kan blive en af de helt store Formel 1-stjerner i de kommende år.

- Jeg anser Stoffel for at være et supertalent - faktisk en fremtidig verdensmester i Formel 1.

- Det er derfor, jeg hele tiden har været opsat på, at han skulle køre for os i flere år, lyder det fra Zak Brown.