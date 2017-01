McIlroy misser turneringssejr i danskers eagle-fest

Graeme Storm, verdensranglistens nummer 251, lavede par på tredje omspilshul, og det kunne McIlroy ikke matche, da han blev noteret for en bogey efter at have været en tur i bunkeren.

Det var englænderens første sejr på European Tour siden 2007.

Inden sidste runde havde Graeme Storm et forspring på tre slag, men det begyndte McIlroy at indhente allerede fra første hul.

Undervejs nåede nordireren også op at føre med et enkelt slag, men en bogey på næstsidste hul sendte de to spillere i omspil.

Mens Graeme Storm tog sig af turneringssejren, gjorde danskeren Jeff Winther sig også positivt bemærket.

Undervejs på sidste runde lavede han tre eagles.

Det er første gang i over to år, at en spiller på Europa Touren laver tre eagles på samme runde. Jeff Winther blev også noteret for en birdie, mens tre bogeys trak den modsatte vej.

Han sluttede turneringen som delt nummer 14 med en score i 11 slag under par.

Morten Ørum Madsen blev delt nummer 49, mens Lucas Bjerregaard blev delt nummer 57.