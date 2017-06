McEnroe efter Serena-debat: Lad mænd spille mod kvinder

Tennislegenden John McEnroe har afvist at undskylde for sine udtalelser om, at den 23-foldige grand slam-vinder i damesingle, Serena Williams, ville rangere omkring nummer 700 i verden, hvis hun skulle spille mod mænd.

- Nej, siger 58-årige John McEnroe til den amerikanske tv-station CBS på det direkte spørgsmål om, hvorvidt han har tænkt sig at sige undskyld til 35-årige Serena Williams.

Hun er i øjeblikket gravid og holder pause fra tennis.

På sin Twitter-profil har hun bedt John McEnroe om venligst at undlade at blande hende ind i debatten om forskellen på kvinde- og herretennis.

Debatten kommer - meget belejligt for John McEnroe - i forbindelse med, at han er ved at promovere sin bog "But Seriously".

Hans udtalelser om Serena Williams har været med til at fange offentlighedens interesse.

John McEnroe, der selv vandt syv grand slam-titler i herresingle fra 1979 til 1984, kommer med et frisk bud på, hvordan man vil kunne rangere de bedste tenniskvinder i forhold til mændene.

- Hvorfor kombinerer man det ikke bare og løser problemet? Jeg er sikker på, at mændene ville være helt med på den. Mænd og kvinder spiller mod hinanden, og så behøver vi ikke at gætte, siger amerikaneren.

John McEnroe hævder, at han ikke var klar over, at hans kommentarer om Serena Williams ville vække så stor opsigt.

- Jeg forstår ikke en gang, at vi taler om det her, siger han.

John McEnroe, der i sin aktive karriere var berømt og berygtet for sit heftige temperament, vurderer, at han selv ville rangere omkring nummer 1200 i verden, hvis han stadig spillede.

Debatten om niveauforskellen mellem mænd og kvinder i tennis er ikke ny, og adskillige opvisningskampe på tværs af køn har fundet sted.

For 19 år siden var Serena Williams selv med i et sådant eksperiment, da hun som teenager - sammen med storesøster Venus Williams - hævdede, at hun kunne vinde over mandlige spillere, der rangerede uden for top-200.

Det fik tyskeren Karsten Braasch, der var nummer 203 i verden på det tidspunkt, til at tage udfordringen op, og han spillede et sæt mod dem begge på træningsbanen i forbindelse med Australian Open.

Karsten Braasch besejrede først Serena Williams 6-1 og dernæst Venus Williams 6-2.

Tyskeren har senere fortalt, at han varmede op til kampen ved at spille golf og få et par øl.

Karsten Braasch fortalte dog også, at både han og Williams-søstrene ikke tog kampen alt for alvorligt, men mest spillede for at have det sjovt.