Mayweather forsvarede sig mod rapkæftet irer på pressemøde

Det blev til rigelige stød både over og under bæltestedet, da den ubesejrede bokselegende Floyd Mayweather og den irske MMA-mester Conor McGregor deltog i et pressemøde tirsdag forud for deres opgør i ringen 26. august.

Og kontrasten mellem den tilbagelænede Mayweather over for den rapkæftede McGregor var tydelig fra starten af mødet.

Iført et knivskarpt jakkesæt dansede McGregor rundt på scenen, mens Mayweather iført et træningsdragt forsøgte at bevare sit stenansigt.

På vanlig vis gjorde ireren alt for at gå sin kommende modstander på nerverne.

- Han sidder i en træningsdragt. Han har ikke en gang råd til et jakkesæt længere, sagde McGregor med henvisning til nylige rapporter om, at Mayweather tidligere på måneden havde anmodet om mere tid til at betale en skatteregning fra 2015.

Mayweather, der bærer øgenavnet "Money" trak senere en kæmpecheck på 100 millioner dollar frem foran de omkring 11.000 ellevilde boksefans, der var mødt op i Staples Center.

- Giv dem til skattemanden, lød det lynhurtige svar fra en veloplagt McGregor, der blev ved med at bore i Mayweathers påståede pengeproblemer.

- Jeg har lige vist jer en check på 100 millioner dollar, som jeg ikke en gang har indløst endnu, så det bekymrer os ikke, forsvarede Floyd Mayweather sig.

Den pågældende check stammede tilsyneladende fra hans sejr over Manny Pacquiao i 2015.

Mayweather, der er kendt for sin defensive stil i ringen, fik også et par gode stød ind på sin kommende modstander på pressemødet.

- For en bokser med en syv- eller ottecifret indtjening ser han (McGregor, red.) god ud. Men jeg er en nicifret bokser. Han tjente tre millioner dollar på sin seneste kamp. Vi ved alle, at jeg tjener den slags penge, når jeg er på træningslejr, sagde Mayweather.

Mayweather er storfavorit til opgøret over sin 12 år yngre modstander. Han har vundet samtlige 49 gange, han er trådt ind i boksering.