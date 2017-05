Matchvinder Regin: Lad os få sådan en kulisse i Danmark

Knap to minutter inde i overtiden udnyttede Regin en tværpasning fra Nikolaj Ehlers og sørgede for det gyldne mål, der gav ishockeylandsholdet en meriterende 3-2-sejr.

Peter Regin kunne dårligt have valgt et bedre tidspunkt til at score sit første mål ved VM end sejrsmålet mod Tyskland fredag aften.

Og sejren smagte godt - ikke mindst fordi den blev kæmpet hjem mod en modstander, der havde mere end 18.000 tilskuere i ryggen.

- Overtidsmål er altid specielt, fordi kampen er færdig lige bagefter. Det var lækkert at få en sejr, og det er det vigtigste.

- Det var en megafed kulisse, og det var en kamp, vi alle havde glædet os til. Tyske fans kan det her med sportsevents, men det var dejligt at vinde over dem også, siger Peter Regin.

Forud var gået en hæsblæsende kamp, hvor holdene skiftedes til at have overtaget.

Danskerne var bedst i kampens midterste del, mens hjemmeholdet pressede på i starten og i slutningen i et inferno af larm i Lanxess Arena.

- De startede jo vildt godt i de første fem minutter, fordi de havde så mange folk i ryggen.

- Det er det, vi også håber på næste år i Boxen (ved VM på hjemmebane, red.), at vi kommer flyvende ud. Sådan er det jo ofte, siger Peter Regin.

Begge hold havde chancer til at tage tre point i den ordinære tid, men det var tyskerne, der virkede til at have det fysiske overtag i de sidste minutter.

- I tredje periode stod vi lidt på hælene, og de pressede os. Men Sebastian Dahm stod godt og holdt os inde i kampen, og så var vi heldige i overtiden, siger Peter Regin.

Efter to kampe på to dage har danskerne hviledag lørdag.