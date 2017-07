Massiv regn udsætter fodboldkvindernes EM-kvartfinale

Samtidig havde kampens ungarske dommer, Katalin Kulcsar, travlt med at besigtige forholdene, og hun har vurderet, at den dyngvåde bane er for farlig at spille på.

Naboduellen mod de regerende tyske europamestre er derfor udsat i minimum et kvarter, så kvartfinalen tidligst fløjtes i gang klokken 21.

Imens er frivillige sendt på banen i et forsøg på at skubbe vandet ud over sidelinjen.

Her står flere tv-hold fra Danmark og Tyskland i små søer. Tv-værterne gemmer sig under paraplyer for ikke at blive gennemblødte.

Ifølge vejrudsigten over Rotterdam skulle regnen stoppe omkring klokken 21.

Kampen var sat til at begynde klokken 20.45.