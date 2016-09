Martin Braithwaite vender kampen for Toulouse

Det omsatte Braithwaite til en scoring, og da den svenske angriber Jimmy Durmaz et par minutter senere bragte Toulouse foran 2-1, så var det et spørgsmål om at holde hjem resten af kampen for Toulouse, og det lykkedes.

Hele anden halvleg spillede Guingamp med ti mand, da målmanden Karl-Johan Johnsson, som Guingamp hentede i Randers FC i sommer, blev udvist kort inden pausen.

Resultatet betyder, at Toulouse med otte point rykker op på sjettepladsen i den franske liga, og Guingamp ligger på syvendepladsen med det samme antal point.

Ligaens tophold, Monaco, var også i aktion lørdag, hvor det blev til en 3-0-sejr over Rennes. Radamel Falcao scorede et enkelt af målene, mens 20-årige Thomas Lemar stod for de resterende to.