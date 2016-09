Mario Balotelli (th.), der her ses i Milan-trøjen, scorede to gange i sin Nice-debut. Foto: Scanpix/Valery Hache

Mario Balotelli debuterer for Nice med to mål

Angriberen scorede to gange, da han for første gang var på banen for Nice efter skiftet fra Liverpool.

Sport - 11. september 2016 kl. 23:11 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden noget tid siden, at fodboldspilleren Mario Balotelli har haft succes på fodboldbanen. Søndag aften gjorde den nyslåede Nice-spiller dog væsen af sig, da han i sin debut for den franske klub scorede to gange i 3-2-sejren hjemme over Marseille.

Allerede efter syv minutter var den italienske angriber på pletten for første gang, da han scorede til 1-0 på et straffespark. 12 minutter før tid udlignede Mario Balotelli til 2-2, og kort før tid afgjorde Wylan Cyprien kampen til Nices fordel. 26-årige Mario Balotelli blev for nogle år siden regnet som et af de største angrebstalenter i Europa. De seneste år har hans karriere imidlertid taget et drastisk fald hos først Liverpool og siden som lejespiller hos AC Milan, hvor han ellers tidligere havde scoret en del mål under sit første ophold i Milano-klubben. 31. august solgte Liverpool ham til Nice, der ligger nummer to i den franske liga med ti point for fire kampe. Monaco er nummer et med ti point og en bedre målscore end Nice.