Maratonarrangør tror på løbsrekord i København

Henrik Paulsen, sportschef hos Sparta Atletik & Motion, har stået for at få eliteløbere til CPH Marathon, og han ser gode muligheder for hurtige tider.

- Der er potentielt fem løbere, som kan løbe under 2.14.16, der i øjeblikket er løbsrekord ved Telenor CPH Marathon, mens der hos kvinderne er to løbere, som kan løbe under 2.30.51, der er løbsrekord for kvinder.

- Det kræver selvfølgelig, at det hele flasker sig, og at de møder op i topform, men ruten er til det, og løberne har tidligere vist, at de har niveauet, siger Henrik Paulsen i en pressemeddelelse.

Og han tillader sig endda at drømme større endnu.

- Hvis alt går op i en højere enhed, kan vi måske få den hurtigste maratontid nogensinde på dansk grund, hvilket kræver en tid på under 2.10.37.

Skulle der komme rekorder søndag, så er Sparta-sportschefen ikke i tvivl om, hvilken nationsløbere der vil snuppe dem.

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi får nye rekorder på søndag, så bliver det af løbere fra enten Etiopien eller Kenya.

- Selv om vi endnu ikke kan lokke de helt store verdensstjerner til, så har de næstbedste fra disse lande stadig et imponerende niveau, siger Henrik Paulsen.

Aschalaw Biru Hunde fra Etiopien vandt sidste år hos mændene, mens Gladys Kibiwot fra Bahrain sejrede hos kvinderne.