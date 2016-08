Manuel Neuer bliver Tysklands nye anfører

Det blev en kendsgerning torsdag, da Tysklands landstræner, Joachim Löw, offentliggjorde, at Manuel Neuer overtager anførerbindet permanent, efter at Bastian Schweinsteiger har sagt farvel til landsholdet.

- For mig er Manuel Neuer den logiske efterfølger for Bastian Schweinsteiger, siger Joachim Löw til Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) hjemmeside.

- Han (Neuer, red.) har alt, hvad jeg skal bruge af en førende spiller. Hans sportslige præstationer er overbevisende, han er der hele tiden for holdet, han er en holdspiller og et stort forbillede, siger landstræneren.

Valget må siges at være meget lidt overraskende. Allerede under sommerens EM i Frankrig var Manuel Neuer anfører i langt hovedparten af Tysklands kampe. Det skyldtes, at Bastian Schweinsteiger ikke var fast mand under EM.

30-årige Manuel Neuer er de seneste tre år blevet kåret som verdens bedste målmand.

- Det er en stor ære for mig. Det gør mig stolt at skulle være anfører.

- Vi ved dog alle, at vi har brug for flere ledere på banen, for at vi kan få succes, siger Bayern München-målmanden.

Manuel Neuer og Tyskland skal på søndag spille ude mod Norge i den første kamp i VM-kvalifikationen.