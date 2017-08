Manglende spillerlicens spænder ben for Neymars lyndebut

Men Paris Saint-Germain havde ved midnatstid ikke sendt en ansøgning om at få flyttet Neymars spillerlicens, og derfor må de franske fodboldfans altså vente med at se angriberen i aktion for klubben.

Neymar er lige kommet til klubben i et rekordskifte fra sin tidligere klub FC Barcelona.

Den spanske storklub modtog 1,65 milliarder kroner for den 25-årige brasilianer, der havde håbet, at han allerede lørdag ville kunne debutere for sin nye klub.

Neymar blev præsenteret i PSG fredag, efter at han var blevet ført igennem den franske hovedstad i en kortege til Parc des Princes.

- Jeg vil have noget større - en større udfordring. Jeg er kommet for at gøre mit bedste og hjælpe klubben med at vinde titler, sagde Neymar under præsentationen.

Den brasilianske landsholdsspiller har underskrevet en femårig kontrakt med klubben, der er ejet af Qatar.

Neymar understregede under præsentationen, at det er sportslige udfordringer og ikke penge, der har tiltrukket ham.

Neymar ventes at få en ugeløn på omkring fire millioner kroner i Paris.