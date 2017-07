Manglende etapesejr generer ikke Froome på vinderkurs

Med kun en enkeltstart lørdag til at ændre på stillingen inden Paris står Froome med gode kort på hånden trods en tæt topstrid.

Briten er nemlig en glimrende enkeltstartsrytter, og umiddelbart er det kun Rigoberto Urán (Cannondale), som på en god dag kan drille Froome.

Enkeltstarten er samtidig britens sidste chance for at få en etapesejr i årets løb, da hverken etapen fredag eller sprinternes hellige gral Champs-Élysées søndag er terræn for Froome.

I alle sine tre tidligere Tour-triumfer har han vundet mindst én etape, men udsigten til at blive en sjælden vinder uden etapesejr generer ikke Froome.

- Det ville have været fantastisk at vinde (torsdag, red.) på en af de mest ikoniske stigninger, men jeg tænker mest på den gule trøje, siger Froome ovenpå etapen til Col d'Izoard.

- Hvis jeg vinder i Paris uden en etapesejr, så vil det ikke ærgre mig på nogen måde.

Faktisk er det ekstremt sjældent, at Tour-vinderen ikke kommer først over målstregen på en etape undervejs.

I 2006 blev Oscar Pereiro Sio tildelt sejren efterfølgende, da den oprindelige vinder Floyd Landis havde afleveret en positiv dopingprøve. Pereiro Sio vandt ingen etaper undervejs.

Men sidst det skete i selve løbet var i 1990, da amerikaneren Greg LeMond vandt Touren for tredje gang - men for første gang uden en etapesejr.

Før det var det ikke sket siden 1966, hvor franskmanden Lucien Aimar også endte øverst på podiet trods fraværet af etapesejre. Og før det var det kun sket tre gange tidligere i historien.

Det bekymrer dog ikke Froome, som blot er glad for at være kommet godt igennem Alperne.

- Det er ikke vundet endnu. Den hårdeste del er ovre nu, og jeg er tilfreds med at være kommet bedre gennem Alperne end før, siger han.

- Jeg har haft en tendens til at have en dårlig dag i Alperne tidligere. Det var rart at komme godt igennem, så jeg er klar til enkeltstarten.