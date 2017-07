Manden der førte Fifa-top til fald er død

Han blev for alvor kendt i den store offentlighed, da det kom frem, at han var med til at afsløre korruption i toppen af Fifa.

Blazer blev selv afsløret i at kanalisere penge fra forskellige fodboldforbund til sine egne konti. Det blev senere opdaget af de amerikanske myndigheder.

- Hans fejltrin, for hvilket han tog det fulde ansvar, skal ikke stå i vejen for den positive indflydelse, som han har haft på international fodbold, siger hans advokat i en erklæring New York Times.

- Chuck håbede at bringe transparens, troværdighed og fair play til Concacaf, Fifa og fodbold som en helhed, skriver advokaten videre.

Blazer, der blev udelukket på livstid for alt fodbold i 2015, har kæmpet en kamp mod kræft gennem længere tid. Han blev 72 år.

Allerede i 2011 blev Chuck Blazer ifølge avisen New York Daily News stoppet på sin scooter af to mænd på Fifth Avenue på Manhattan, New York.

Den ene kom fra FBI og den anden fra skattevæsnet.

De gav ham et valg - han kunne blive lagt i håndjern eller samarbejde - og den store amerikaner valgte det sidste.

Et år senere optrådte Blazer ifølge New York Daily News som hemmelig agent for de amerikanske myndigheder under OL i London.

Som generalsekretær i Concacaf havde han flere møder med andre højtstående Fifa-folk.

Alle samtalerne blev aflyttet af FBI, der havde udstyret Blazer med en nøglering med indbygget mikrofon.