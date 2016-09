Manden bag landsholdets NHL-invasion: Vi er dumpet

Henrik Bach Nielsen har kæmpet for, at alle de bedste spillere kunne være med, men det hjalp ikke Danmark.

Det varsler en dybt skuffet formand i Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen, efter at det ikke lykkedes det stærkt besatte landshold at kvalificere sig til Pyeongchang i 2018.

- Vi kom for at vinde, og det gjorde vi ikke, så mit ord på det her er "dumpet". Vi kom med et hold, vi troede var det bedste nogensinde, og så kunne vi ikke slå Hviderusland og Slovenien. Det er lidt overraskende, siger Henrik Bach Nielsen.

- Der skal ikke placeres noget ansvar nu, men alt skal evalueres. Intet skal være helligt. Vi havde satset på det her, og så skal vi også finde ud af, hvorfor vi ikke lykkedes. Ellers bliver vi i hvert fald ikke klogere.

- Der er ikke noget, der ikke skal vendes. Lige fra spillere til de sportsligt ansvarlige og til bestyrelsen, siger formanden.

OL-kvalifikationen var denne gang rykket fra februar til september, hvor NHL-spillerne ikke var optaget af klubopgaver.

Det var de i februar 2013, hvor Danmark trods hjemmebane i Vojens, ikke formåede at kvalificere sig til OL i Sotji.

Derfor har Henrik Bach Nielsen gennem sin post i Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) magtfulde council været en af hovedkræfterne bag fremrykningen til september.

- Noget af læren fra Vojens var jo netop, at vi ikke kom til OL, fordi vi ikke måtte bruge vores bedste spillere. OL handler altså om at spille bedst-mod-bedst. Derfor fremførte jeg i IIHF, at så skulle vi også kvalificere os bedst-mod-bedst.

- Vi har brugt et par år på at få ændret det til det, vi har i dag. Det var medvirkende til, at jeg så os som favoritter i denne gruppe, siger Henrik Bach Nielsen.

Han havde håbet, at en billet til vinter-OL kunne have udløst en hidtil uset interesse for en sportsgren, der i nogle egne af landet fortsat lever en skyggetilværelse.

Særligt set i lyset af, at VM i ishockey i 2018 bliver afviklet i Danmark.

- Vi ville få mediernes fulde opmærksomhed i 14 dage i februar i 2018, fordi der ikke er ret meget andet dansk idræt med der. Der er også noget økonomi, vi går glip af.

- Det er ikke dansk ishockeys fremtid, der har været på spil, men der er nogle ting, vi ikke får med, som kunne have været med til at videreudvikle det, vi har i dag, siger Henrik Bach Nielsen.

Danmark vandt søndag eftermiddag den sidste, betydningsløse kamp i OL-kvalifikationen med 5-2 over Polen.