Mand omkommet under Ironman i Østrig

Det var under de 180 kilometer cykling, at manden pludselig faldt af sin cykel. Han fik førstehjælp på stedet, inden han med helikopter blev bragt til et hospital.

En 58-årig mand fra Østrig er omkommet under et ironman-løb i Østrig, skriver AP.

Organisationen bag løbet Ironman Austria-Kärnten har ikke oplyst mandens identitet ellers dødsårsag.

- Vores tanker er hos den afdødes familie og venner, og vi har tilbudt vores fulde støtte og hjælp, lyder det fra Ironman Austria-Kärnten.

Ved samme løb lykkedes det danske Michelle Vesterby at komme på podiet. Hun gennemførte ruten på 9 timer, 16 minutter og 44 sekunder.

Hendes mål for løbet var at slå den danske rekord, der lyder på 8 timer, 56 minutter og et sekund, men det lykkedes ikke.

- Målsætningen var at presse mig selv rent tidsmæssigt. Den danske rekord var inden for rækkevidde, så det var oplagt at gå efter den, siger Michelle Vesterby og fortsætter:

- Det lykkedes desværre ikke i dag, og det er selvfølgelig en skuffelse. Men sådan er sport. Jeg gjorde mit bedste, og i dag var det ikke nok.

Hurtigste kvinde blev østrigske Eva Wutti i tiden 9 timer, 6 minutter og 25 sekunder.

Vinderen af løbet hos mændene blev Jan Frodeno fra Tyskland. Han gennemførte i tiden 7 timer, 57 minutter og 20 sekunder.

Et ironman-løb består af 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og et 42,195 kilometer langt løb.