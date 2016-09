Manchester-derby med fjendskab på sidelinjen

Efter nogle år på forskellige kontinenter er de to sheriffer nu atter i samme land. Endda i samme by, Manchester.

Lørdag tørner to de toptrænere sammen i deres 17. indbyrdes møde, når Old Trafford danner rammen om et Manchester-derby, som vel aldrig har været større.

Ikke fordi de to mandskaber er blandt verdens dyreste, men fordi de to på sidelinjen er rivaler ud over det sædvanlige.

- Når Pep taler om Mourinho, skyder en usynlig mur pludselig op. Hans nakkemuskler spænder, hans skuldre falder frem, og han holder op med at se dig i øjnene, skriver forfatteren Guillem Balague i sin Guardiola-biografi.

Mourinho gjorde det til et livsprojekt at slå Guardiolas Barcelona af tronen i spansk fodbold, og nogle mener, at Guardiola stoppede i Barcelona i 2012, fordi han ikke kunne holde ud, at Mourinhos Real Madrid netop var blevet spanske mestre, og at den evigt spydige og kværulerende Mourinho som sådan havde fået sin hævn.

En hævn, som 12 år tidligere virkede uden eksistensberettigelse.

- I dag og for evigt er Barca i mit hjerte, sagde Mourinho, da han forlod jobbet som assistenttræner under Bobby Robson i Barcelona.

Men i 2008 blev Mourinho fravalgt, da han søgte jobbet som cheftræner for klubben. Den uprøvede Guardiola fik posten i stedet.

Det skete, selv om Guardiola havde anbefalet Mourinho til bestyrelsen, og Mourinho i sit jobinterview havde sagt, at han ville forfremme B-holdets træner, Guardiola, til sin assistent.

I den spanske Super Cup i 2011 stak Mourinho sin finger i øjet på Guardiolas assistent, Tito Vilanova, og Guardiola og Mourinho har på skift provokeret den anden verbalt.

De er begge kommet fra start med maksimumpoint i Premier League. De har begge brugt over 1,3 milliarder kroner i transfervinduet, og de har begge svunget kniven over store profiler på førsteholdet.

Og nu kan hele balladen med Mourinhos verbale stikpiller i pressen og visne håndtryk så fortsætte.

- Jeg er sikker på, at en af grundene til, at Guardiola forlod Barcelona, er de evindelige stikpiller fra Mourinho i pressen.

- Guardiola må tænke: Åh nej, ikke ham igen, skriver den tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher i sin klumme i Daily Mail.

Den store trumf har Mourinho dog på sit eget hold. I form af Zlatan Ibrahimovic.

Den svenske stjerneangriber arbejdede under Guardiola i Barcelona. Efterfølgende har han kaldt træneren for "en kujon uden rygrad".

Han har også sagt, at hvis Mourinho "lyser rummet op, så trækker Guardiola gardinerne for".

Kampen bliver fløjtet i gang lørdag klokken 13.30.