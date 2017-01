Manchester United vinder efter tvivlsom udvisning

Jones ramte bolden først, før Feghouli ramte ham med foldede ben.

United-forsvareren vred sig, og dommer Mike Dean hev det røde kort op af lommen.

Dommerens beslutning fik skudsmålet "chokerende" af den tidligere Leicester-spiller Robbie Savage, som nu kommenterer for BBC.

Med en mand i overtal trykkede Manchester United på, og efter 35 minutter præsterede holdet den formentlig største afbrænder i Premier League i 2017 hidtil.

Et indlæg passerede ind til en helt fri Antonio Valencia tæt under mål, men på formidabel vis sendte han bolden tilbage i retning af West Ham-målmand Darren Randolph, som lige netop slog den væk, før den passerede målstregen. I stedet for at gå i mål røg bolden hen til Jesse Lingard i det lille felt. Endnu mere utroligt formåede han at ramme stolpen med et tomt mål foran sig.

West Ham testede inden pausen United-målmand David de Gea med to gode skud fra distancen.

Efter pausen fik Michail Antonio en god hovedstødschance, men headede forbi. I det 60. minut brændte han en friløber på David de Gea.

Blot få minutter senere satte indskiftede Juan Mata Manchester Uniteds føringsmål i kassen.

12 minutter før tid scorede Zlatan Ibrahimovic til 2-0. Det var hans 13. ligamål i sæsonen. Svenskeren så dog ud til at stå offside, da han bankede bolden i nettet.

Med sejren - den sjette i ligaen i træk - ligger Manchester United stadig på sjettepladsen, men nu kun fem point efter rivalerne Liverpool på andenpladsen.

Topholdet Chelsea er ti point foran.