Manchester United skubber Liverpool ud af top-5

José Mourinhos tropper vandt sikkert over Watford og har nu ikke tabt i 16 ligakampe i træk.

Lørdag på Old Trafford hentede holdet en sikker sejr over Watford på 2-0 og er dermed oppe i top-5 på bekostning af ærkerivalen Liverpool.

Juan Mata og Anthony Martial scorede målene.

Efter en dårlig sæsonstart med mange pointtab og stor afstand op til topholdene har José Mourinhos tropper med nu 16 ligakampe i træk uden nederlag for alvor fået fat i den lange ende med 48 point for 25 kampe.

Chelsea har 59, Arsenal og Tottenham har 50, mens Manchester City har 49 point. Liverpool har 46 point og møder senere lørdag Tottenham.

Watford kom ellers til Old Trafford med selvtilliden i orden efter to sejre i træk, heraf den ene på udebane over Arsenal.

Watford-manager Walter Mazzarri forsøgte også mod United at få sine spillere til at sætte presset højt og holde Uniteds spillere ude af gæsternes felt.

Det lykkedes fint i kampens indledning, hvor det høje forsvar også kastede et par gode omstillingsmuligheder af sig.

Efter 18 minutter kom venstrebacken José Holebas til skud, men hans drøn skruede den forkerte vej og strøg forbi den fjerneste stolpe.

Men derfra satte Manchester United sig totalt på sagerne. Kun storspil af gæsternes målmand, Heurelho Gomes, holdt de rødklædte fra scoring.

Efter 32 minutter og United-chancer på stribe gik den dog ikke længere. Juan Mata bragte værterne på 1-0 med en inderside fra kanten af det lille felt.

I anden halvleg måtte United-målmand David de Gea levere en stor redning på et direkte frispark, før Anthony Martial punkterede spændingen med sin scoring til 2-0 efter 60 minutter.

Martial blev spillet igennem, snød et par mand og lagde køligt bolden ind i det korte hjørne.

I Middlesbrough var Viktor Fischer ikke med i truppen, da hans hold fik 0-0 hjemme mod Everton.

Pierre-Emile Højbjerg startede på bænken og kom på banen otte minutter før tid, da Southampton på udebane mod bundholdet Sunderland vandt med 4-0.

Den nyindkøbte angriber Manolo Gabbiadini scorede de første to mål og er dermed oppe på tre scoringer i to kampe for sin nye klub.