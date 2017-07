Manchester United henter midtbanestjerne i Chelsea

Den portugisiske United-manager, José Mourinho, er glad for forstærkningen.

- Nemanja er en Manchester United-spiller og en José Mourinho-spiller. Han repræsenterer alt, vi ønsker hos en fodboldspiller; han er loyal, stabil, ambitiøs og er en holdspiller, siger Mourinho til klubbens hjemmeside.

- Jeg sætter pris på hans lyst til at spille her, for uden den var det ikke muligt. Jeg er sikker på, at vores spillere og fans vil komme til at elske ham, tilføjer han.

Matic deler glæden ved skiftet.

- Jeg er meget glad for at skifte til Manchester United. At skulle arbejde sammen med José Mourinho var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til, lyder det fra Matic.

Den 28-årige serber skiftede i 2014 til Chelsea efter tre sæsoner i Benfica.