Manchester United dummer sig mod Bournemouths ti mand

Storklubben måtte på hjemmebane nøjes med 1-1 mod Bournemouth, der endda spillede med en mand i undertal i hele anden halvleg. Her brændte Zlatan Ibrahimovic et straffespark for hjemmeholdet.

Manchester United satte lørdag et vigtigt skridt til i bestræbelserne på at hænge på topholdene i Premier League.

Manchester United ligger efter skuffelsen nummer seks i Premier League med 49 point for 26 kampe.

Bournemouth er nummer 14 med 27 point for 27 kampe.

Første halvleg blev en begivenhedsrig og dramatisk affære.

Efter cirka ti minutters spil havde begge hold en stor chance inden for et minut.

Først spillede Wayne Rooney bolden på tværs til Zlatan Ibrahimovic, men den svenske stjerne fik en skidt førsteberøring på bolden, så chancen løb ud i ingenting.

Kort efter var Bournemouths Benik Afobe alene igennem, men han gled, da han forsøgte at spille bolden uden om United-målmand David De Gea.

Efter flere gode muligheder kom Manchester United foran 1-0 midt i første halvleg.

Antonio Valencia sendte bolden mod mål, og midterforsvareren Marcos Rojo fik drejet den i mål.

Et kvarter senere begik Marcos Rojos kollega i Uniteds centrale forsvar, Phil Jones, en brøler, da han satsede alt i en tackling i eget straffesparksfelt.

Phil Jones fjernede støttebenet på Marc Pugh, og så kunne dommer Kevin Friend ikke gøre andet end at dømme straffespark.

Joshua King, der har en fortid hos Manchester United, udlignede usvigeligt sikkert til 1-1 med et højt skud.

Første halvleg sluttede med et rødt kort til gæsternes Andrew Surman, der pådrog sig sit andet gule kort, men to andre spillere kunne forinden også være røget samme vej.

Først trampede gæsternes Tyrone Mings ustraffet Zlatan Ibrahimovic i hovedet, da stjernespilleren lå ned.

Svenskeren, der allerede havde et gult kort, hævnede sig kort tid efter ved at plante en albue i hovedet på Mings, uden at det fik konsekvenser for Zlatan Ibrahimovic.

Andrew Surman konfronterede derefter stjernen med et skub og fik sit andet gule kort.

Dommer Kevin Friend havde dog tilsyneladende glemt, at Surman havde en advarsel i forvejen, så først flere minutter senere blev han sendt fra banen.

Anden halvleg blev som forventet et stort Manchester United-pres mod gæsternes mål, men bolden ville ikke ind.

18 minutter før tid fik Zlatan Ibrahimovic alle tiders mulighed for at blive helten for United, da hjemmeholdet blev tildelt et straffespark.

Bournemouth-målmand Artur Boruc fik dog kastet sig og afværget svenskerens forsøg fra 11 meter-pletten, så det endte med en stor skuffelse for hjemmeholdet.