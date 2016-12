Manchester City følger trop med de øvrige tophold

Med 3-0 ude over Hull er Manchester City nummer to i Premier League.

Tidligere mandag vandt både Chelsea, Arsenal og Manchester United.

Uden karantæneramte Sergio Agüero formåede Manchester City trods et massivt boldovertag ikke at score før pausen.

I anden halvleg måtte gæsterne have et klodset straffespark til hjælp for at få åbnet for jubelsluserne efter 72 minutter.

Raheem Sterling skaffede straffesparket med en god dribletur, og Yaya Touré scorede fra pletten.

Seks minutter senere øgede Kelechi Iheanacho til 2-0 efter oplæg af David Silva.

Raheem Sterling havde også en fod med et Citys sidste mål. Efter et skarpt træk resulterede hans tværpasning i et selvmål.