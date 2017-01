Manchester City erkender brud på antidopingregler

Tidligere i januar kom det frem, at Det Engelske Fodboldforbund (FA) havde åbnet en sag mod den engelske storklub for brud på antidopingreglerne.

Ifølge anklagerne fra FA havde Manchester City ikke levet op til sine forpligtelser med at indberette, hvor og hvornår spillerne kunne træffes. Det er de såkaldte "whereabouts", som man kender fra andre idrætsgrene.

Klubberne skal sørge for at meddele, hvor spillerne befinder sig hvornår, så antidopingmyndighederne altid kan finde frem til en spiller for at udføre en dopingtest uden for konkurrence.

Ifølge flere medier må Manchester City imødese en større bøde fra FA.