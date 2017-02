Manchester City bryder antidopingregler og får bøde

Manchester Citys Gabriel Jesus (til venstre) pådrog sig en skade i sin seneste kamp. Det er ikke det eneste, City kan ærgre sig over, efter at klubben har fået en bøde for at have brudt antidopingreglerne. Den sag involverer i øvrigt ikke nødvendigvis nogen af spillerne på billedet.

Foto: Reuters/Peter Nicholls