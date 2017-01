Manchester City anklages for brud på antidopingregler

Premier League-klubben Manchester City risikerer at få en dom for brud på antidopingreglerne.

Klubberne skal sørge for at meddele, hvor spillerne befinder sig hvornår, så antidopingmyndighederne altid kan finde frem til en spiller for at udføre en dopingtest uden for konkurrence.

Ifølge BBC har Manchester-klubben ændret på træningsrutinerne uden at indberette det til de rette myndigheder.

Manchester City har indtil 19. januar til at forsvare sig imod anklagen.