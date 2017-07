Maja Alm og stafetholdet sørger for mere dansk guld

Efter de tre første løbere var det blevet Maja Alms tur, og hun indhentede det halve minut, som hun var efter den førende schweizer, og den danske verdensmester sørgede for en sejr med 26 sekunder til nærmeste forfølger.

Tirsdag vandt Maja Alm guld i kvindernes sprint, og hun kunne da også godt mærke omgivelsernes høje forventninger til hende.

- Det var en perfekt start at få at vide, at vi var med langt fremme. Jeg kunne også høre speakeren sige, at jeg godt kunne hente 30 sekunder, så der var lidt pres på.

- Jeg skulle holde lidt igen i starten for ikke at presse for meget på og løbe mit eget løb, siger Maja Alm i en pressemeddelelse fra Dansk Orienterings-Forbund.

Ved VM i Estland for to uger siden blev det til dansk sølv i sprintstafet.

World Games er et mesterskab for sportsgrene, der ikke er på det olympiske program. Der dystes blandt andet i mindre eksponerede sportsgrene som bowling, tovtrækning og fluekast.

29 danskere er med i World Games.