Maja Alm: Drømmen er at nå i en OL-finale

Maja Alm har flere gange fortalt om sin ambition om at deltage ved OL i Tokyo om tre år. Og det skal ikke ikke bare være for oplevelsens skyld.

Den tredobbelte verdensmester i orienteringsløb vil forsøge at nå i en finale, hvis hun kommer til at deltage ved sommerlegene.

- Jeg har altid haft en drøm om at løbe en OL-finale. Første skridt vil være at løbe nogle tider, der gør, at jeg kan kvalificere mig.

- Men skal man flytte grænser, så skal man også turde sætte mål, som man ikke helt ved, om er realistiske, siger Maja Alm til Team Danmarks hjemmeside.

I juli stillede Maja Alm op på 5000 meter ved et atletikstævne i Belgien. Her løb hun sig ind som den sjettehurtigste danske kvinde i historien med tiden 15 minutter og 40 sekunder.

Det var 18 sekunder fra kvalifikationskravet til det igangværende atletik-VM i London og 16 sekunder fra den tid, der kunne have udløst en billet til OL i Rio sidste sommer.

Lars Lindstrøm, der er tidligere landstræner og nuværende sportschef i Dansk Orienterings-Forbund, ser Maja Alms OL-drøm som en opdagelsesrejse.

- Allerede i 2012, efter at Maja havde vundet sin første VM-medalje på sprintdistancen, talte vi om, hvor hurtig hun mon egentlig kunne blive.

- Maja fortalte mig, at hun drømte om OL, men vi blev hurtigt enige om, at hvis det skulle være, så skulle det ikke bare være for oplevelsen. Vi prøver at gå egne veje.

- Vi kigger på, hvad Maja kan, og hvad der skal til for at nå helt til tops. Vi kommer til at lære en masse af det her, som jeg er sikker på kan udvikle dansk orientering til et nyt og højere niveau, siger Lars Lindstrøm.

Netop udviklingsperspektivet er noget, Team Danmark-direktør Lone Hansen ser positivt på.

- Maja har i 2017 været i en klasse for sig selv inden for orientering, og der er spændende perspektiver i det, hvis hun vælger at forfølge OL-drømmen på banen.

- En sådan transition mellem to sportsgrene åbner nogle interessante muligheder for gensidig læring, siger Lone Hansen.