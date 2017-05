Magnussen søger svar på skidt træning i Barcelona

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) havde to forskellige oplevelser under fredagens træninger forud for weekendens Formel 1-grandprix i Barcelona.

I eftermiddagstræningen kunne Magnussens Haas-racer ikke følge ligeså godt med konkurrenterne, og danskeren måtte nøjes med 15.-hurtigste tid af de 20 kørere.

- Vi var langt oppe i tiderne og så gode ud i forhold til konkurrenterne.

- Jeg ved ikke, hvad der skete i anden træning. Vi var ikke ligeså stærke, og bilen føltes meget anderledes, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport.

- Vi må kigge på det og prøve at forstå det, så vi kan gøre det bedre i morgen, tilføjer han.

Kevin Magnussens bil havde fået en opgradering før fredagens træninger, og det kan være den, der har drillet.

Ud over opgraderingen var der også en kraftig vind på racerbanen i Barcelona, hvor de fleste af dæktyperne også gav problemer.

Magnussen kunne sagtens mærke vinden inde fra sit cockpit.

- Ja, man kan mærke den rigtig meget i de her biler.

- Så det kan godt have spillet ind på den ændring, der også var i bilen.

- Det (problemerne med at køre, red.) føltes måske for meget til, at det bare var vinden, men man kan ikke afskrive det, fortæller danskeren.

Kevin Magnussen havde samtidig svært ved at få et godt greb i asfalten. Og han er ikke helt tilfreds med de dæktyper, der køres med i Barcelona.

- De er alt for hårde.

- Hard Tyre (den hårde dæktype, red.) virker slet ikke. Det kan man ikke bruge overhovedet. Medium kan man lige få til at virke. Soft fungerer nogenlunde.

- Man kunne godt have brugt Super Soft og Ultra Soft.

- De har ramt meget ved siden af med dækkene. Men det er ens for alle, siger Magnussen.

Danskeren har givet sin feedback til Haas-teamet, der nu arbejder på at forbedre raceren.

Trods problemerne i fredagens anden træning tror han fortsat på en god weekend.

- Den anden træning var ikke så god, og der kan være meget, der har spillet ind på det.

- Tingene så godt ud i første træning, og kan vi få det til at se ud som dér, så kan det godt blive en god weekend. Så der er ikke nogen grund til at gå i panik over noget, siger Kevin Magnussen.

TV3 Sport forholder også den danske racerkører til en episode i den første træning, hvor han kørte af banen i et sving.

- Jeg låste i forhjulet og røg ud i gruset. Jeg ville ikke køre tilbage på banen, da jeg så skulle tilbage over gruset og kunne komme til at ødelægge bilen mere, siger Magnussen.

Lørdag skal Formel 1-feltet afvikle endnu en træning, inden de skal køre kvalifikation. Weekendens grandprix i Barcelona køres søndag.