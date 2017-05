Magnussen slår teamkollega i første Monaco-træninger

Danskeren sluttede de to træninger som nummer henholdsvis 13 og 9 og var i begge tilfælde hurtigere end teamkammerat Romain Grosjean.

Franskmanden sluttede som nummer 15 og 14. Men det skal med i billedet, at træningerne bruges til at teste forskellige ting og derfor sjældent giver et præcist billede af styrkeforholdet.

I første træning var Magnussen hele fire tiendedele af et sekund hurtigere end Grosjean. Det er forholdsvis meget, når man sidder i tæt på ens biler og kører på samme dæktype.

I torsdagens anden træning var forskellen mellem de to Haas-kørere da også reduceret til lidt over en tiendedel af et sekund.

Der var velkendte navne i toppen af tabellen. Lewis Hamilton var i sin Mercedes hurtigste mand i første træning, mens Sebastian Vettel (Ferrari) havde mest fart i eftermiddagens session.

Ellers udmærkede træningen sig ved, at den tidligere verdensmester Jenson Button gjorde comeback for McLaren.

Fernando Alonso har fået fri af McLaren til at køre løb i USA i denne weekend. Derfor er Button for en kort bemærkning tilbage i Formel 1-feltet.

Der er fridag fredag, inden tredje træning og kvalifikationen bliver afviklet lørdag.

Kevin Magnussen udgik sidste år i Monacos Grand Prix for Renault, mens han i 2014 kørte en tiendeplads hjem, da han sad i en McLaren-bil.