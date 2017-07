Magnussen om kritik fra Hülkenberg: Han tuder bare

En dramatisk duel med Renaults Nico Hülkenberg betød, at Formel 1-køreren Kevin Magnussen fik en 13.-plads i stedet for en 11.-plads i Ungarns Grand Prix.

Men her stoppede kontroversen ikke.

Da Magnussen efter løbet var i gang med at give et interview til TV3+, blev han afbrudt af Hülkenberg. Den tyske kører gav udtryk for, at danskeren havde kørt usportsligt.

- Suck my balls, lød det kontante svar fra Kevin Magnussen.

Ifølge Hülkenberg gik Magnussen over grænsen, da Renault-køreren forsøgte at overhale i et sving.

- Han er bare unfair og usportslig på banen. Vi går alle sammen ind for et hårdt løb, men han går over grænsen, siger han til TV3+.

Danskeren har ikke meget tilovers for Hülkenbergs kritik.

- Han tuder bare, lyder det fra Haas-køreren.

- Der var ikke engang kontakt. Han holder bare på og bliver sendt på græsset. Det vil ske igen. Hvis han gør det igen, ender han samme sted, siger Magnussen.