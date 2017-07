Magnussen kritiserer Hamilton: Han kører altid i vejen

Derfor var det tvivlsomt, om danskeren overhovedet ville komme ud at køre fredag i den anden træning, hvor han skulle have sin plads tilbage.

Bilen blev dog lavet, og Kevin Magnussen fik gasset op, men blot for at konstatere, at den tidligere verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) var lidt af en drillepind, da han spærrede vejen for Magnussen.

- Jeg kørte kun fire rigtige omgange, og han formåede alligevel at køre i vejen. Han kører altid i vejen, så det er ikke noget nyt, siger Kevin Magnussen ifølge TV2 Sport.

Lewis Hamilton kørte ifølge TV2 Sport langsomt i det hurtige spor.

- Der var ingen foran ham, og han valgte alligevel at køre ekstremt langsomt i sidste sektor. Det er unødvendigt for ham at være så langsom i sidste sektor. Der var ingen foran ham, siger Magnussen.

Den danske racerkører forklarer, at han normalt sjældent taler med Lewis Hamilton, og skuffelsen over Mercedes-køreren er tydelig.

- Der er ikke noget ulovligt i det, han laver. Det er bare lidt respektløst.

Den tredje og sidste træning køres lørdag, hvor der også køres kvalifikation inden søndagens grandprix i Ungarn.