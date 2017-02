Magnussen kører de første testdage for Haas i Barcelona

- Jeg ser frem til forhåbentligt at køre en masse kilometer, siger Kevin Magnussen til Haas-holdets hjemmeside.

- For det første ser jeg frem til at komme tilbage i bilen. Det har været en lang vinter, og man savner at køre efter et par uger.

- Så det bliver rart at få nogle omgange, få fornemmelsen tilbage og nyde bilen.

- Dernæst håber jeg, at der ikke bliver for mange afbrydelser, så vi kan lære så meget som muligt om bilen og få så mange data som muligt, siger danskeren.

Forud for den kommende sæson er der foretaget en række regelændringer i Formel 1, der betyder, at bilerne ventes at køre langt hurtigere end i sidste sæson.

Det betyder også, at danskeren har gjort meget ud af at styrke kroppen, så han er helt klar.

- Der er ingen grund til at risikere ikke at være fit og stærk nok. Så træningen har været meget hårdere denne vinter.

- Nå må vi se, hvor svære bilerne er at køre, når vi kommer til Barcelona. Derfra kan vi justere træningen, siger Magnussen.

Danskeren kørte i sidste sæson for det franske fabrikshold Renault.