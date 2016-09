Magnussen fejlede i kamp mod ligegyldig startposition

Det var et desperat forsøg på at undgå endnu en ligegyldig startposition, som sendte Kevin Magnussen (Renault) ned i bageste startrække ved søndagens Formel 1-grandprix på Monza-banen i Italien.

- Jeg tænkte, at hvis jeg fik en fuldstændig perfekt omgang, så kunne det være, jeg kunne komme i Q2 (anden kvalifikationsrunde, red.), siger den danske racerkører.

- Vi (Renault, red.) har været nummer 17, 18 eller 19 så mange gange nu, at det er lige meget, om vi ender som 19 eller 17. Jeg tænkte, det var federe at prøve alt, hvad jeg kunne for at komme i Q2, og så kørte jeg af banen. Det er, hvad der sker, når man presser bilen.

Renault har haft korte, moderate opblomstringer i år, men efter træningen på Monza havde Kevin Magnussen læst skriften på asfalten. Der var ikke en god startposition i vente.

- Efter tredje træning vidste vi godt, at vi var tilbage i vores normale position, siger danskeren.

Den mislykkede kvalifikation og bilens manglende fart på den italienske bane, hvor hastighed er meget afgørende, gør også, at danskeren går ind til søndagens grandprix uden voldsom optimisme.

- Jeg tror ikke, jeg vil være rigtigt glad for andet end point, men det kan godt være, vi er nødt til at være tilfredse med et mindre resultat. Men vi giver alt, hvad vi har, lyder det fra Magnussen til TV3 Sport.

Den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton, tog pole position i sin overlegne Mercedes. Hans teamkammerat Nico Rosberg starter som nummer to.