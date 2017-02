Magnussen er øm i nakken: Den nye bil er hård at køre

- Jeg kan godt mærke, at jeg har kørt mange omgange, og det er et andet væsen, jeg kører rundt i end sidste år, siger Kevin Magnussen.

Flere af svingene kan racerkørerne tage med højere fart end tidligere, hvilket river ekstra meget i nakkemusklerne. Det samme gør sig gældende, når der bremses.

- Når du bremser, så er det hårdere at holde hovedet tilbage. Og det skal du gøre for at kunne se, hvor du kører, siger Magnussen.

Den 24-årige dansker har sin personlige træner Thomas Jørgensen med i Spanien. Senere på ugen tager de til Danmark for at lægge en plan for, hvor Magnussen har behov for mere styrke.

Haas-køreren kan samtidig gøre status over denne uges testkørsel, inden holdkammeraten Romain Grosjean tager over onsdag og torsdag.

Magnussen fik tirsdag kørt flest omgange af alle i Barcelona, hvor han også var fjerdehurtigste mand.

- Jeg har en god følelse.

- Det er svært at sige, hvor vi er henne i forhold til konkurrenterne. Men vi har en god idé om, hvor vi skal forbedre os henne, og det er det vigtigste ved de her tests, siger han.

Formel 1-testkørslen i Barcelona foregår både i denne og næste uge. Kevin Magnussen skal atter bag rattet to gange i løbet af næste uge.