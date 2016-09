Magnussen ender sidst i første træning efter ulykke

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Renault) var fredag formiddag tilbage i sit Formel 1-sæde, mindre end en uge efter at han kørte galt på Spa-banen i Belgien.

Det skete, da Formel 1-feltet tog hul på den første træning forud for det italienske grandprix på Monza-banen nord for Milano. Magnussen var meldt helt klar til træningen, omend han også havde givet udtryk for at være øm i kroppen og have ondt i anklen.