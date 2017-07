Magnussen bliver nummer 12 i stor Hamilton-triumf

Ikke alene vandt han løbet i suveræn stil. Hans største rival i skikkelse af tyske Sebastian Vettel fik en katastrofal afslutning på løbet, da et dæk røg på næstsidste omgang.

Det blev søndag til den helt store succes på hjemmebanen Silverstone for den britiske Mercedes-stjerne Lewis Hamilton.

Vettel fik dog kæmpet Ferrari-raceren i mål på en syvendeplads, hvorfor han akkurat bevarer føringen i den samlede VM-stilling foran Hamilton.

Danske Kevin Magnussen blev nummer 12 på Silverstone og fik dermed ingen point.

Magnussen blev inden løbet ønsket tillykke af Haas-teamet med sin start nummer 50 i Formel 1, men konkurrenterne var ikke i gavehumør.

En startplacering som nummer 16 blev godt nok forbedret en plads allerede inden løbets start, da danskerens tidligere holdkammerat Jolyon Palmer udgik i sin Renault-racer.

Kort efter starten udgik Toro Rossos Carlos Sainz efter infight med egen teamkammerat i skikkelse af Daniil Kvyat. Magnussen blev snittet i situationen, men meddelte over radioen til sit team, at bilen føltes ok.

Efter 36 af de 52 omgange var Magnussen den eneste, der ikke havde været i pit - og han var oppe som nummer syv, men bilerne bagfra med friske dæk fik hurtigt has på danskeren, der derfor måtte køre i pit.

Han kom tilbage på banen som nummer 14 og viste god fart, men det rakte altså ikke til point i sidste ende. Magnussen blev nummer 12, mens holdkammerat Romain Grosjean blev nummer 13.

Ikke meget at juble over for Haas.

Der var der til gengæld for Mercedes. Hamilton vandt foran holdkammerat Valtteri Bottas, og konkurrenten Vettels store problemer betyder, at Hamilton fik ædt sig godt og grundigt ind på tyskeren i VM-stillingen.

Vettel fører fortsat med 177 point - et point foran Hamilton med 176. Treer samlet er Bottas med 154.

I konstruktørernes regnskab fører Mercedes med 330 point foran Ferrari med 275.