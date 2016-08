Kevin Magnussen sikrede sig i kvalifikationen et godt udgangspunkt forud for søndagens Formel 1-grandprix i Spa.

Magnussen bliver nummer 12 i flot Spa-kvalifikation

Tyske Nico Rosberg (Mercedes) tager pole position foran den 18-årige hollænder Max Verstappen (Red Bull) og rutinerede Kimi Räikkönen (Ferrari).

I første kvalifikationsrunde fik Magnussen slettet en tid for at køre for langt ud af banen, men han nåede altså at sætte en tid, der sendte ham i anden kvalifikationsrunde, Q2.

Også Magnussens holdkammerat, Jolyon Palmer, kørte sig videre til Q2, og det var første gang i sæsonen, at begge Renault-kørere gik videre til anden kvalifikationsrunde.

I Q2 færdiggjorde Magnussen banen i tiden 1 minut og 48,485 sekunder. Det var knap et halvt sekund bedre end holdkammeraten Palmer.

Rosbergs vindertid lød på 1 minut og 46,744 sekunder.

Sæsonens førende kører, Lewis Hamilton (Mercedes), var inden kvalifikationen blevet idømt strafplaceringer for at have brugt for mange motordele. Det betyder, at han starter sidst ved søndagens grandprix.