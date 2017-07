Magnussen bliver fanget i Vettel-Hamilton-sandwich

Det bliver med sikkerhed et interessant pressemøde torsdag eftermiddag forud for det østrigske grandprix i Formel 1 i weekenden.

Den tredje kører er danske Kevin Magnussen (Haas). Men Magnussen skal næppe regne med alt for mange spørgsmål.

Det erkender Magnussen også selv.

- Ikke sikker på, at jeg kommer til at tale så meget denne gang, skriver danskeren på Twitter.

Vettel og Hamilton skabte overskrifter ved det seneste løb i Baku, Aserbajdsjan, for knap to uger siden. Og fokus vil derfor efter alt at dømme være på dem.

Her kørte Vettel bevidst ind i Hamilton efter en kontakt forinden mellem deres biler.

Under grandprixet i Baku, mens der var safetycar på banen, kørte Vettel op i sin britiske rival bagfra, da de var kommet ud af et sving.

Vettel mente, at Hamilton bevidst bremsede op i stedet for at sætte fart i sin racerbil.

Tyskeren blev så ophidset, at han efter episoden kørte op på siden af Hamilton og havde kontakt med britens Mercedes.

Det kostede den utilfredse Vettel en såkaldt stop-and-go-straf på ti sekunder under grandprixet, mens Hamilton ikke blev straffet.

Vettel, der fører i den samlede VM-stilling, slap mandag for yderligere straf i sagen. Han deltog i en høring hos FIA i Paris. Vettel har efterfølgende forpligtet sig til at arbejde med unge kørere i det næste år.

Og han har udsendt en officiel undskyldning til blandt andre Lewis Hamilton, der er tyskerens nærmeste rival i VM-stillingen.

Vettel og Hamilton var bestemt ikke på talefod med hinanden efter Baku-løbet, hvor ingen af dem kom på podiet.

Torsdag eftermiddag er de tvunget til at sidde sammen til pressemødet, som begynder klokken 15.

I den samlede VM-stilling fører Vettel med 153 point foran Hamilton, der har 139 point.