Magnussen: Jeg har aldrig kørt en så hurtig racerbil

Mandag eftermiddag fik danskeren mulighed for at give sin Haas-racer noget nær fuld gas i forbindelse med denne uges testkørsler på Circuit Catalunya i Barcelona.

- Jeg har aldrig før kørt i så hurtig en racerbil før. Det er helt vildt, og det er superfedt, siger Kevin Magnussen.

- Jeg havde forventet, at de her biler var hurtige. Men alligevel overrasker det mig, fortsætter danskeren, der mandag satte fjerdehurtigste testtid af samtlige kørere.

Det er et ændret Formel 1-reglement, der har gjort det muligt at få mere fart ind i bilerne.

Blandt andet er bagvingen er sænket, dækkene er bredere, og snuden er længere end sidste år. Ændringerne har forbedret bilernes aerodynamik og vejgreb, og det kan især mærkes i svingene.

- Jeg har forberedt mig meget, men det er svært at forestille sig, hvordan de her nye biler føles.

- De gamle biler vidste man godt, hvordan de var. Det var tit frustrerende at køre dem, for det føltes tit som om, at de kørte ad helvede til, siger den 24-årige dansker.

- De her biler kører rigtig godt. Der er godt greb, så det handler om at presse bilen rigtig meget. Det er fortsat de samme principper - med power og downforce - men det er på en anden måde, for bilen skal presse hårdt, forklarer han.

Magnussen fortæller, at han under mandagens test hele tiden fandt ud af, at han kunne sætte farten op. Det var sværere sidste år, hvor bilernes vejgreb var knapt så godt.

Derfor kunne han under mandagens testkørsel mærke, at det trak ekstra meget i nakkemusklerne i specielt et af de bløde sving, som han kunne køre igennem med noget nær fuld fart.

- Man kan presse bilen meget mere nu, og det er sværere at finde grænsen. Man føler, at man er tæt på grænsen, og senere finder man så ud af, at man kan presse den endnu mere.

- Det er meget sjovere end sidste år. Det er en helt anden racerbil, siger han.

Kevin Magnussen, der har byttet Renault ud med Haas før den kommende sæson, skal også køre i Barcelona tirsdag, mens holdkammeraten Romain Grosjean testkører onsdag og torsdag.

Testen på Circuit Catalunya fortsætter i næste uge.