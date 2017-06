Magnussen: Grosjean var bedre til at forhandle end mig

Det betyder, at den 24-årige dansker skal vige pladsen for Ferraris reservekører Antonio Giovinazzi i seks fredagstræninger i løbet af sæsonen.

Kevin Magnussen var så forhippet på at blive Formel 1-kører for Haas, at han ikke fik nærstuderet alle detaljer i kontrakten grundigt nok.

Forud for denne sæson indgik Magnussen en toårig aftale med Haas gældende for 2017 og 2018, og her rakte evnerne ikke i tilstrækkelig grad.

- Det er derfor, jeg ikke er manager og skal køre bilen. Det er i hvert fald ikke meningen, at jeg skal forhandle kontrakterne fremover, siger Magnussen til DR.

- Og hvis der havde været lidt mere hjælp, så kan det være, at jeg ikke skulle have givet bilen videre i de seks træninger. Men det er, hvad det er, og jeg skal nok overleve.

- Jeg tror bare, at Romain har været bedre til at forhandle, lyder det fra Magnussen.

Haas-holdkammeraten Romain Grosjean slipper til sammenligning med at gå glip af en enkelt træning.

- Det er sådan, det er, og det var en del af kontrakten, da jeg skrev under på den. Jeg forhandlede den selv, og det var ikke en deal breaker for mig.

- Jeg skulle bare ud at køre, og så var jeg egentlig ligeglad med alt det andet, siger Magnussen.

Selv om det kun drejer sig om seks træninger, så kan det få konsekvenser, vurderer danskeren.

- Det er selvfølgelig bedre at have første træning, men det er ikke så afgørende. Det gør, at man kommer lidt bagud, og man skal bruge nogle omgange i anden træning på at lære banen at kende.

Giovinazzi sætter sig først i Magnussens sæde senere på sæsonen.

I denne weekend tager Magnussen sig af alle tre træninger, når der køres Formel 1-grandprix i Montreal i Canada.